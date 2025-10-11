Gazze’de ateşkes sonrası ilk cuma namazı

İki yıl süren İsrail soykırımının ardından ateşkese varılan Gazze'de, ilk cuma namazı kılındı. On binlerce Filistinli yıkılan camilerin avlusunda ve sokaklarda saf tuttu ve ilk cuma namazı eda edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN