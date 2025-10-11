11 Ekim 2025, Cumartesi

Gazze'de ateşkes sonrası ilk cuma namazı
İki yıl süren İsrail soykırımının ardından ateşkese varılan Gazze'de, ilk cuma namazı kılındı. On binlerce Filistinli yıkılan camilerin avlusunda ve sokaklarda saf tuttu ve ilk cuma namazı eda edildi.
