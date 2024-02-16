16 Şubat 2024, Cuma
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Gazze-Mısır sınırında yükselen duvar
İsrail ordusu, işgal altındaki Gazze Şeridi'nde hava saldırılarına devam ediyor. Yine düzenlenen saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Dünyadan ise İsrail'e birbiri ardına tepki geliyor. Son gelişmeleri Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı, A Haber canlı yayınında anlattı.