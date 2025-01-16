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Gazze 467 gün sonra ateşkes! İşte anlaşmanın şartları

Gazze 467 gün sonra ateşkes! İşte anlaşmanın şartları

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.01.2025 08:44
Güncelleme:16.01.2025 08:46
ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump dün Gazze’de ateşkes sağlandığını açıkladı. 19 Ocak Pazar günü başlayacak olan ateşkesin şartları da belli oldu. İşte tüm detaylar…

ANLAŞMANIN AŞAMALARI

Hamas ile İsrail arasındaki muhtemel anlaşma her biri 42 gün olan 3 aşamadan oluşuyor, İsrail ise ikinci aşamanın müzakerelerinde anlaşmayı iki aşamaya indirmek istiyor.

"İnsani aşama" olarak da anılan 42 günlük birinci aşama, İsrailli 33 esirin canlı veya ölü olarak teslim edilmesini içeriyor. Bu aşamada İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde girdiği çoğu bölgeden çekilecek.

Taslağa göre, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin 7. gününde İsrailli esirlerin ilk grubu salıverilecek. İsrailli her esir askere karşı 30'u müebbet hapis cezasına çarptırılmış olmak üzere 50 Filistinli esir serbest kalacak.

İsrailli her yaşlı kadın ve erkek vatandaşa karşı ise Filistinli 30 esir serbest kalacak. Filistinli esirler kadın, çocuk veya hastalardan seçilebilecek.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin 16. gününde başlayacak ikinci aşamada da Gazze'de tutulan İsrailli tüm esirlerin salıverilmesine dair kapsamlı bir anlaşma görüşmelerine geçilecek.

İkinci aşamanın içerdiği anlaşmalar, birinci aşamanın 5. haftasından önce belirlenmiş olacak. Anlaşmanın üçüncü ve son aşaması ise Gazze Şeridi'nin yeniden imarını içerecek.

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