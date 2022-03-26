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Gaziantep’te yeni nesil belediyecilik! Küresel ölçekte rekabet nasıl sağlandı?

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Giriş: 26.03.2022 10:06
Birçok ülkeden sayısız ödül... Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD kapsayıcı büyüme için Sampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'na Türkiye'den davet edin ilk belediye. Yurt içi ve yurt dışından sayılmayan birçok başarı. Fatma Şahin 30 mart 2014'te yapılan yerel seçimlerde Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanlarından biri seçilerek Gaziantep Büyükşehir Belediye başkanı oldu. O günden bu yana kentte yeni nesil belediyeciliği hayata geçirdi. Belediyecilikte devrim yaptı. Gaziantep küresel ölçekte bir kent haline nasıl geldi? İşte tüm detaylar…
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