Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 zirvesi küresel iklim mücadelesi çağrılarıyla başladı

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP31, Antalya'da düzenlenen açılış töreniyle başladı. 20 Kasım'a kadar sürecek zirvenin açılışında, iklim krizinin giderek ağırlaşan etkileri ve uluslararası iş birliğinin önemi vurgulandı. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim kriziyle mücadelede somut adımlar atılmasının önemine dikkat çekerek uluslararası topluma iş birliği ve acil eylem çağrısında bulundu. COP30 Başkanı Andre Aranha Correa do Lago, Avustralya İklim Değişikliği Bakanı Chris Bowen ve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Sekreteri Simon Stiell de küresel mücadele ve ortak sorumluluk çağrısı yaptı.