15 Mayıs 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gazeteci Mehmet Çek A Haber canlı yayınında İsveç'in terör örgütü PKK'yı neden desteklediğini anlattı! Terörist milletvekili kim?

Gazeteci Mehmet Çek A Haber canlı yayınında İsveç'in terör örgütü PKK'yı neden desteklediğini anlattı! Terörist milletvekili kim?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.05.2022 01:34
İsviçre'de bulunan gazeteci Mehmet Çek, "Başkan Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz" açıklamasının iki ülkedeki yankılarını A Haber canlı yayınında aktardı.
Gazeteci Mehmet Çek A Haber canlı yayınında İsveç’in terör örgütü PKK’yı neden desteklediğini anlattı! Terörist milletvekili kim?
Gazeteci Mehmet Çek A Haber canlı yayınında İsveç'in terör örgütü PKK'yı neden desteklediğini anlattı! Terörist milletvekili kim?
Bakan Çavuşoğlu’ndan Finlandiya ve İsveç’e teröre destek göndermesi
Bakan Çavuşoğlu’ndan Finlandiya ve İsveç’e "teröre destek" göndermesi
HDP’li Önlü terörist cenazesinde polise saldırdı
HDP'li Önlü terörist cenazesinde polise saldırdı
Yavuz obüsü testleri başarıyla geçti!
Yavuz obüsü testleri başarıyla geçti!
85 terörist etkisiz hale getirildi
85 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan Rize’de Aliyev ile görüştü
Başkan Erdoğan Rize'de Aliyev ile görüştü
Musk’ın Twitter karmaşası!
Musk’ın Twitter karmaşası!
İsveç teröristleri parlamentoda ağırladı!
İsveç teröristleri parlamentoda ağırladı!
Türkiye şehidini uğurladı!
Türkiye şehidini uğurladı!
Vatandaşlar töreni böyle izledi
Vatandaşlar töreni böyle izledi
Rize-Artvin Havalimanı hizmete açıldı
Rize-Artvin Havalimanı hizmete açıldı
Dev proje hizmete girdi!
Dev proje hizmete girdi!
Daha Fazla Video Göster