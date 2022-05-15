15 Mayıs 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Gazeteci Mehmet Çek A Haber canlı yayınında İsveç'in terör örgütü PKK'yı neden desteklediğini anlattı! Terörist milletvekili kim?
İsviçre'de bulunan gazeteci Mehmet Çek, "Başkan Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz" açıklamasının iki ülkedeki yankılarını A Haber canlı yayınında aktardı.