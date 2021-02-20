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Gara’dan sonraki hedef Kandil mi? CHP lideri neden kınama mesajında PKK demiyor? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.02.2021 12:55
Güncelleme:20.02.2021 13:35
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kınama mesajlarında PKK dememekte ısrar etmesi hem toplumda hem de parti içerisinde tepki çekiyor. Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmesinden sonra bile Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef almaya kalkışması da tepkilere yol açtı. Peki Kemal Kılıçdaroğlu neden PKK demiyor? Millet İttifakı'nda HDP’yi koruma çabası mı var? Muhalefet Gara harekatının ardından neden PKK’yı kınamadı? Bundan sonraki hedef Kandil mi? Gara'daki mağarada neler yaşandı? Gara Harekatı neleri değiştirecek? İşte akıllardaki tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Altınbaş Üniversitesi Öğretim üyesi Dr. Eray Güçlüer ve Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu verdi.
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