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Gaffar Okkan’ın şehit edilişinin 24. yılı! Efsane Emniyet Müdürü

Gaffar Okkan’ın şehit edilişinin 24. yılı! Efsane Emniyet Müdürü

Kübra Kılıç
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Giriş: 24.01.2025 09:17
Diyarbakır'ın efsane Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan 24 Ocak 2001'de uğradığı silahlı saldırıda 5 koruma polisiyle birlikte şehit oldu. Ali Gaffar Okkan'ın şahadetinin 24. yılı. Diyarbakır ve Türkiye'nin gönlünü fetheden Okkan'ın şehit edilişinin üzerindeki sır perdesi hala kaldırılmış değil.
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Gaffar Okkan’ın şehit edilişinin 24. yılı! Efsane Emniyet Müdürü
Gaffar Okkan’ın şehit edilişinin 24. yılı!
Gaffar Okkan’ın şehit edilişinin 24. yılı!
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