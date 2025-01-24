Gaffar Okkan’ın şehit edilişinin 24. yılı! Efsane Emniyet Müdürü

Diyarbakır'ın efsane Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan 24 Ocak 2001'de uğradığı silahlı saldırıda 5 koruma polisiyle birlikte şehit oldu. Ali Gaffar Okkan'ın şahadetinin 24. yılı. Diyarbakır ve Türkiye'nin gönlünü fetheden Okkan'ın şehit edilişinin üzerindeki sır perdesi hala kaldırılmış değil.

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