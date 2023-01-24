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Gaffar Okkan'ın şehadetinin 22. yılı

A Haber
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Giriş: 24.01.2023 11:37
Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de düzenlenen silahlı saldırıda 5 polisle birlikte şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için memleketi Sakarya'da anma töreni yapıldı. A Haber muhabiri Hakan Süer detayları aktardı.
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