14 Nisan 2024, Pazar
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G7 liderleri İran saldırısını görüştü! "Gerilimin düşürülmesi için tüm çabalarımızı sürdüreceğiz"
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, G7 liderlerinin İran'ın İsrail'e saldırısını kınadığını ve tüm taraflara itidal çağrısı yaptığını bildirdi.
Michel, X hesabından yaptığı açıklamada, G7 Dönem Başkanı İtalya'nın çağrısıyla toplanan üye ülkelerin liderlerinin, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısını oy birliğiyle kınadığını belirtti.
Video konferans yöntemiyle toplanan liderlerin tüm taraflara itidal çağrısı yaptığını kaydeden Michel, "Gerilimin düşürülmesi için tüm çabalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.
Michel ayrıca, "Gazze'deki krizin, özellikle acil ateşkes yoluyla mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi fark yaratacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
AB Konseyi Başkanı, 17-18 Nisan'da yapılacak AB zirvesinde konunun özellikle ele alınacağını kaydetti.