G20’nin yıldızı Türkiye! G20'de yoğun diplomasi trafiği

Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde dünya liderleri ile yoğun temaslarda bulundu. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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