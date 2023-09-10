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G20’nin yıldızı Türkiye! G20'de yoğun diplomasi trafiği

A Haber
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Giriş: 10.09.2023 12:58
Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde dünya liderleri ile yoğun temaslarda bulundu. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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