10 Eylül 2023, Pazar
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"G20 Zirvesi"nden yansıyan kulisler! Küresel ölçekte liderlik krizi sürerken Başkan Erdoğan'ın önemi A Haber'de yorumlandı
Hindistan'ın ev sahipliğinde bu yıl "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel ölçekteki gücünü bir kez daha ortaya çıkarttı. G20 Zirvesi'nden yansıyan kulisleri A Haber'de aktaran Gazeteci Melik Yiğitel, "Putin ve Şi yok ama Erdoğan var. G20 Zirvesi’nin yıldızı çok net ve objektif Recep Tayyip Erdoğan. Salondayken bütün gözler ona dönüyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...