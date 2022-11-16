G20 Zirvesi'nde gazetecilerden Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi! Katılım için sıraya girdiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi'nde gazeteciler tarafından yoğun ilgi gördü. Dünyanın dört bir yanından Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen zirveyi takip için 2 bin 346 medya mensubu geldi. Gazeteciler Başkan Erdoğan'ın gerçekleştirdiği basın toplantısına akın etti.