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G20 Zirvesi'nde gazetecilerden Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi! Katılım için sıraya girdiler

AA
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Giriş: 16.11.2022 14:28
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi'nde gazeteciler tarafından yoğun ilgi gördü. Dünyanın dört bir yanından Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen zirveyi takip için 2 bin 346 medya mensubu geldi. Gazeteciler Başkan Erdoğan'ın gerçekleştirdiği basın toplantısına akın etti.
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