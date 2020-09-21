21 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Fransız medyasından çarpıcı Türkiye manşeti: Türkler geri dönüyor

Fransız medyasından çarpıcı Türkiye manşeti: Türkler geri dönüyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.09.2020 10:36
Güncelleme:21.09.2020 10:42
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlı hamleleri Fransız medyasının manşetlerini süslüyor. Macron'u çaresiz bırakan Başkan Erdoğan'ın kararlı adımları, Fransa'da büyük ses getirdi. Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerini manşetine taşıyan Fransız haber sitesi La Turquie est de retour "Türkler geri döndü" manşetini attı.

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de yer altı kaynaklarına yönelik araştırma ve sondaj çalışmaları sürüyor. Başta Fransa, Yunanistan, AB üyesi ülkelerinin Türkiye'nin bu haklı çabalarını engelleme girişimlerine rağmen Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde boyun eğmiyor.

Bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi. Fransız haber sitesi Aleteia da, Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKLER GERİ DÖNDÜ
Türkiye'nin gücünü öven haber sitesi, La Turquie est de retour "Türkler geri döndü" manşetini atarak "Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz emellerini yenileyerek, Avrupa ülkelerinin zayıflıklarına zıt bir kararlılık ve güç göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Türkler geri dönüyor
"Türkler geri dönüyor"
İnce'nin ekibinden Akşener ve İmamoğlu'na gönderme!
İnce'nin ekibinden Akşener ve İmamoğlu'na gönderme!
İBB'den Halk Ekmek'e bir fahiş zam daha!
İBB'den Halk Ekmek'e bir fahiş zam daha!
Ders zili aylar sonra yeniden çaldı
Ders zili aylar sonra yeniden çaldı
Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Virüsle mücadelede yeni tedbirler olacak mı?
Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Virüsle mücadelede yeni tedbirler olacak mı?
Bakan Selçuk velilere seslendi
Bakan Selçuk velilere seslendi
Fransa Türkiye'yi rakip olarak görüyor
"Fransa Türkiye'yi rakip olarak görüyor"
BAYKAR'dan örnek hareket: Selçuk Bayraktar 5.000 öğrenciye tablet hediye edileceğini açıkladı
BAYKAR'dan örnek hareket: Selçuk Bayraktar 5.000 öğrenciye tablet hediye edileceğini açıkladı
Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi İstanbul’da açılıyor
Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi İstanbul’da açılıyor
TTB terör saldırılarına karşı neden sessiz?
"TTB terör saldırılarına karşı neden sessiz?"
Son dakika: Türkiye'nin 20 Eylül gününe ait koronavirüs verileri açıklandı! Bakan Koca vaka artış hızına dikkat çekti
Son dakika: Türkiye'nin 20 Eylül gününe ait koronavirüs verileri açıklandı! Bakan Koca vaka artış hızına dikkat çekti
İşte Osmanlı döneminde Meis Adası
İşte Osmanlı döneminde Meis Adası
Daha Fazla Video Göster