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Fransız gazeteci Jean-Dominique Merchet'ten Başkan Erdoğan'a "oyun değiştirici lider" övgüsü

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Giriş: 01.01.2021 09:23
Güncelleme:01.01.2021 09:25
Fransız L'Opinion gazetesi yazarı Jean-Dominique Merchet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya ve Kafkasya'daki çatışmalarda "oyun değiştirici lider" olarak yer aldığını belirtti. Merchet, "Batı, dünyadaki güç tekelini kaybetti. Afrika kıtasında son zamanlarda Türkiye'den başka Çin, Rusya hatta İsrail de varlık gösteriyor." ifadesini kullandı. Fransız gazeteci, "Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'’ın masaya koyabileceği güçlü ve aktif bir ordusu var. Türkiye, Libya, Suriye, Kafkasya'da ve diğer yerlerde ağırlığını hissettiren bir konumda, güçlü bir aktör olarak bulunuyor." şeklinde konuştu.
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