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France 24'ten skandal! Başkan Erdoğan'ın konuşmasını yanlış çevirdi

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Giriş: 08.10.2020 20:31
Güncelleme:08.10.2020 21:03
Ermenistan ordusu cephede kaybettikçe destekçilerinin yayınladığı yalan haberlerin sayısı da artıyor. Son olarak France 24 kanalı, Başkan Erdoğan'ın tamamen yanlış çevrilmiş bir konuşmasını servis etti. Haberde Türkiye, Karabağ’daki çatışmaları kızıştıran tarafmış gibi yansıtıldı.

Fransız devlet kanalı France 24, Başkan Erdoğan'ın Dağlık Karabağ hakkındaki konuşmasını çarpıtarak, Erdoğan'ın söylemediği cümleleri söylemiş gibi alt yazı hazırladı.

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France 24 kanalı Başkan Erdoğan'ın TBMM'de yaptığı konuşmayı yayınlayarak, Erdoğan'ın "Çıkmaları gerekirki burada bir çözüme ulaşılsın. İşte şimdi netice zamanı, Azeri kardeşlerimiz de kendi göbeklerini kesmenin adımını attı." sözlerini söylemesine rağmen alt yazıda "Türkiye bu adil olmayan, hukuksuz ve kanlı oyunu bozmak için elindeki gücü ve kuvveti kullanmaya kararlı. Diğer dünya güçlerine meydan okuma riskini alarak, Azeri kardeşlerimizin yanında duruyoruz" şeklinde çevirdi.

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