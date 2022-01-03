FOX’ta gizli satanizm propagandası mı? CHP neden İslam’ı hedef aldı? Dinsiz toplum projesi mi?

FOX'un milli değerleri çiğneyen programına RTÜK inceleme başlatacak. CHP’li Sezgin Tanrıkulu yeni yılın ilk gününde terör suçundan tutuklu üç ismi ziyaret etti. Biri CHP'nin ittifak ortağı HDP’li Selahattin Demirtaş, diğerleri ise gezi olaylarının finansörü Osman Kavala ve DHKP-C davası sanığı Selçuk Kozağaçlı. Peki Medya üzerinden yeni nesil psikolojik savaş mı? CHP diyet borcunu mu ödüyor? CHP neden din eğitimine karşı? İslam hazımsızlıklarının nedeni ne? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman değerlendirdi.

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