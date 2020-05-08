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FOX TV kendini rezil etti! Cuma namazı cahilliği hayretler içerisinde bıraktı | Video

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08.05.2020
FOX TV muhabiri cuma namazları ile ilgili anonsunda büyük bir cahilliğe imza attı. Koronovirüs tedbirleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her vatandaşın evinde Cuma namazı kılması gerektiğine karar verdiğini söyleyerek izleyicileri hayretler içerisinde bıraktı. FOX yayın kurulunun bu garip anonsu yayınlaması dikkat çekti

FOX TV Ana Haber Muhabiri Gülşah İnce, Cuma namazları ile ilgili anonsunda büyük bir cahilliğe imza attı.

Koronovirüs tedbirleri çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her vatandaşın evinde Cuma namazı kılması gerektiğine karar verdiğini söyleyerek izleyicileri hayretler içerisinde bıraktı.Muhabir, cami önünde yaptığı anonsta "İlk alınan tedbirlerdendi, salgın nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma namazlarının evde kılınacağını açıklamıştı. Normalleşme planında camilere de yer verildi. Haziran ayı içerisinde Cuma namazlarının yeniden camilerde kılınabilmesi öngörülüyor ancak yine tedbirler ve mesafe kurallarına uyularak" dedi.

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