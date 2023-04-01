01 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Fondaş medyada alçak iftira: Mühendisleri öldürüp İHA-SİHA yaptılar

Fondaş medyada alçak iftira: Mühendisleri öldürüp İHA-SİHA yaptılar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.04.2023 14:44
Her fırsatta yerli savunma sanayini hedef alan fondaş Tele1 ekranlarında Meriç Köyatası'nın skandal sözleri gündem oldu. Başkan Erdoğan ve Bayraktar ailesine iftira atan Köyatası, ''O SİHA'yı neyle yaptın sen? O savunma sanayide Aselsan da, o teknolojiyi üreten ondan sonra faili meçhul cinayetlerden neden çaldın? Bunlar biliniyor mu? Bunlar konuşuluyor mu? İnsanların hem varlığına çöküyorlar hem bilgi birikimine çöküyorlar." ifadesini kullandı. Köyatası'nın hiç bir dayanağı olmadan ortaya attığı alçak iftiraya sosyal medyada da büyük tepki vardı.
Oy pusulası yerleri belli oldu!
Oy pusulası yerleri belli oldu!
Kılıçdaroğlu seccadeye ayakkabı ile bastı
Kılıçdaroğlu seccadeye ayakkabı ile bastı
Fondaş medyada alçak iftira
Fondaş medyada alçak iftira
1. sıra Başkan Erdoğan’ın
1. sıra Başkan Erdoğan'ın
4 cumhurbaşkanı adayının oy pusulasındaki yerleri belli oldu
4 cumhurbaşkanı adayının oy pusulasındaki yerleri belli oldu
’’AYM’ye taşımak beyhude bir arayış’’
''AYM'ye taşımak beyhude bir arayış''
Asrın felaketinde 55. gün
Asrın felaketinde 55. gün
2002 sonrası devrim niteliğinde adımlar
2002 sonrası devrim niteliğinde adımlar
İyi Parti binasına ’kurşun’ soruşturması
İyi Parti binasına 'kurşun' soruşturması
Başkan Erdoğan Elazığ’a gidiyor
Başkan Erdoğan Elazığ'a gidiyor
İYİ Parti binasına kurşunun izi lazer ile sürüldü
İYİ Parti binasına kurşunun izi "lazer" ile sürüldü
7’li koalisyonda koltuk krizi
7'li koalisyonda koltuk krizi
Daha Fazla Video Göster