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Fondaş Levent Gültekin'den bomba iddia! Kemal Kılıçdaroğlu ile seçim öncesi görüşmesini anlattı: Adaylığımı engelleme şansım yok

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2023 09:14
CHP'de yaşanan koltuk savaşının yankıları devam ederken, fondaş isimlerden Levent Gültekin'den Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili bomba bir iddia geldi. Seçim öncesi Kılıçdaroğlu'na "aday olma" dediğini aktaran Gültekin, CHP liderinin "Levent benim kendi adaylığımı engelleme şansım yok" cevabını aldığını söyledi. "Kemal Bey kazanamayacağını bile bile bu seçimde aday oldu. Bu laf bir yorum değil, bu bir bilgidir!" ifadelerini kullanan Gültekin, Kılıçdaroğlu'nun kendisine "Ülke bitti, hiçbirimizin kurtarma şansı yok" dediğini de sözlerine ekledi.
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