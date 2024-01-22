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Fırat Kalkanı bölgesinde PKK'ya ağır darbe! 14'ü daha öldürüldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.01.2024 10:12
Son dakika haberine göre Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan terör örgütü PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 14 terörist etkisiz hale getirildi.
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