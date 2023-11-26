Filistinli esir Amani Haşim A Haber’e konuştu: Bugün yeniden doğdum

Esir takasıyla özgürlüğüne kavuşan Filistinli iki çocuk annesi Amani Haşim yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Yedi senedir cezaevindeydi. Ne Gazze'deki katliamdan, ne de tahliye olacağından haberi vardı. Hamas ile İsrail arasındaki geçici ateşkes, onu da ailesiyle buluşturdu. A Haber ekibinden Özlem Aktay ve Gökhan Aktaş, Amani Haşim'in evindeydi. Ekibimiz Filistinli ailenin evindeki bayram havasını ve gözyaşlarını görüntüledi.

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