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Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Ankara'da

A Haber
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Giriş: 25.07.2023 08:32
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine dün Ankara'ya geldi. Görüşmeler bugün yapılacak. Kritik görüşmenin konu başlıklarını A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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