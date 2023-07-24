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FETÖ'ye "para transferi" operasyonu! Yurt dışından FETÖ'ye para transferi nasıl sağlanıyor?

A Haber
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Giriş: 24.07.2023 14:18
Terör örgütlerine sahada göz açtırmayan güvenlik güçleri, örgütlere finansman sağlanmasına da geçit vermiyor. Peki hem FETÖ hem de PKK'nın kara para aklama yöntemleri nasıl deşifre edildi? Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
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