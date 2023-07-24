FETÖ'ye "para transferi" operasyonu! Yurt dışından FETÖ'ye para transferi nasıl sağlanıyor?

Terör örgütlerine sahada göz açtırmayan güvenlik güçleri, örgütlere finansman sağlanmasına da geçit vermiyor. Peki hem FETÖ hem de PKK'nın kara para aklama yöntemleri nasıl deşifre edildi? Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.

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