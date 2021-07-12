FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı tutuklandı | Orhan İnandı kimdir?

Son dakika... MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı. Peki, Orhan İnandı kimdir? FETÖ içinde hangi görevi yürüttü? Detaylar haberimizde...

SON DAKİKA | MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.

ORHAN İNANDI OPERASYONU VE PERDE ARKASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısında yaptığı konuşmada MİT'in operasyonuyla FETÖ'nün üst düzey sorumlularından biri olan İnandı'nın Türkiye'ye getirildiğini belirterek, "MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir" diye duyurmuştu.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İnandı'nın emniyetteki gözaltı süresi uzatılmıştı.

İŞTE ORHAN İNANDI'NIN KOD ADI

Kırgızistan'da 1990'lı yıllarında FETÖ ile bağlantılı olduğu bilinen Sebat Kırgız-Türk okullarının kurucusu olarak bilinen İnandı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Sebat okullarının ismini 'Sapat' olarak değiştirmişti.

1992 yılından itibaren Kırgızistan'da faaliyet gösteren eğitim kurumu bünyesinde 16 lise, 1 üniversite ve 5 ortaokulu barındırıyor.

KIRGIZ VATANDAŞLIĞI VAR

1995 yılından bu yana Kırgızistan'da bulunan İnandı'nın Kırgız vatandaşlığı da bulunuyor.



