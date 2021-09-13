FETÖ’nün sosyal medya oyunu! Bukalemun gibiler

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında FETÖ'nün sosyal medya oyunu ele alındı. Programa konuk olan Uluslararası Sosyal Medya Derneği Ar-Ge Başkanı Engin Dinç, FETÖ'cü hesapların işleyiş ve kontrol şeklini değerlendirirken, söz konusu hesaplarla birçok konuyla ilgili manipülasyonlar yapıldığını söyledi.