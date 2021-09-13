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FETÖ'nün sosyal medya oyunu! Bukalemun gibiler

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Giriş: 13.09.2021 22:36
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında FETÖ'nün sosyal medya oyunu ele alındı. Programa konuk olan Uluslararası Sosyal Medya Derneği Ar-Ge Başkanı Engin Dinç, FETÖ'cü hesapların işleyiş ve kontrol şeklini değerlendirirken, söz konusu hesaplarla birçok konuyla ilgili manipülasyonlar yapıldığını söyledi.
FETÖ’nün sosyal medya oyunu! Bukalemun gibiler
FETÖ'nün sosyal medya oyunu! Bukalemun gibiler
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