22 Mart 2022, Salı
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FETÖ’nün sağlık yapılanmasına operasyon
Son dakika haberi... 3 FETÖ soruşturmasında 63 ilde 158 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ve sağlık yapılanması ile komiser sınavına soruşturma başlatıldı. ByLock kullanan 15 kişi hakkında 4 ilde gözaltı kararı verildi. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.