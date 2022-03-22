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FETÖ’nün sağlık yapılanmasına operasyon

A Haber
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Giriş: 22.03.2022 09:27
Son dakika haberi... 3 FETÖ soruşturmasında 63 ilde 158 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ve sağlık yapılanması ile komiser sınavına soruşturma başlatıldı. ByLock kullanan 15 kişi hakkında 4 ilde gözaltı kararı verildi. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.
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FETÖ’nün sağlık yapılanmasına operasyon
FETÖ’nün sağlık yapılanmasına operasyon
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