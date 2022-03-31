FETÖ’nün paraları böyle ele geçirildi!

İstanbul Polisi tarafından FETÖ’ye düzenlenen ve 11 kişinin gözaltına alındığı operasyonda iki milyon 294 bin 931 bin lira değerinde nakit para, döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi. Poşetlere saklanmış paralara el konuldu. Paraların bir bölümü; bir adreste elektrik süpürgesinin içerisine saklanmış halde bulundu. Operasyon anları ve paraların bulunduğu anlar polis kameralarına yansıdı.