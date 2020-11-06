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FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına operasyon: 89 gözaltı kararı

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Giriş: 06.11.2020 14:04
Güncelleme:06.11.2020 14:13
Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 89 kişi için gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda 89 kişinin örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanması içerisinde yer aldıklarının tespit edildiği belirtildi.

89 ŞÜPHELİDEN 29'U AKTİF KAMU GÖREVLİSİ
Haklarında gözaltı kararı verilen 89 şüpheliden 29'unun çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif kamu görevlisi olduğu kaydedildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 37 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

61 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı'nda 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında gözaltı kararı verilen 89 kişiden 61'i yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmet yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen, örgüt mensubu subay ve astsubaylardan sorumlu olan ve haklarından etkin pişmanlık beyanları/teşhis bulunan, 29'u çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif kamu görevlisi 89 şahsa yönelik ilimiz merkezli 37 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 61 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

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