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FETÖ'nün iki numaralı medya tetikçisi Mehmet Kamış yakalandı! Karşısında polisi görünce ilk tepkisi bu oldu

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Giriş: 23.11.2023 09:25
FETÖ’nün üst düzey yöneticiliğini ve kapatılan Zaman Gazetesi’nde Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın yardımcılığını yapan Mehmet Kamış, İzmir’de saklandığı rezidansta yakalandı. Kamış, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan aranıyordu.
FETÖ’nün iki numaralı medya tetikçisi yakalandı!
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