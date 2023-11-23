23 Kasım 2023, Perşembe
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FETÖ'nün iki numaralı medya tetikçisi Mehmet Kamış yakalandı! Karşısında polisi görünce ilk tepkisi bu oldu
FETÖ’nün üst düzey yöneticiliğini ve kapatılan Zaman Gazetesi’nde Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın yardımcılığını yapan Mehmet Kamış, İzmir’de saklandığı rezidansta yakalandı. Kamış, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan aranıyordu.