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FETÖ’nün firari 'mahrem imam'larından 15 Temmuz itirafları

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2022 17:09
FETÖ'nün mahrem imamı Özgür Kaya, diğer mahrem imamlar Salim Zeybek ve Erkan Irmak ile yaptığı görüşmede, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin itiraflarda bulundu: “Türkiye sorumlusu abimiz o gün 'En tepedeki şahsı indirebilecek bir arkadaşımız var mı?' diye bana sordu. İlerleyen saatlerde 'hiçbir şeyden haberim yok' yazdı. Kendisi Fetullah Gülen'in yanındaydı.”
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