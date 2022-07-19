19 Temmuz 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
FETÖ’nün firari 'mahrem imam'larından 15 Temmuz itirafları
FETÖ'nün mahrem imamı Özgür Kaya, diğer mahrem imamlar Salim Zeybek ve Erkan Irmak ile yaptığı görüşmede, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin itiraflarda bulundu: “Türkiye sorumlusu abimiz o gün 'En tepedeki şahsı indirebilecek bir arkadaşımız var mı?' diye bana sordu. İlerleyen saatlerde 'hiçbir şeyden haberim yok' yazdı. Kendisi Fetullah Gülen'in yanındaydı.”