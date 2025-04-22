FETÖ'nün "Aile imamı" yakalandı: Şok belgeler ilk kez A Haber'de!

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik dev bir operasyon düzenlendi. Dev operasyonda FETÖ'nün sözde aile imamı titiz çalışmalar sonucu yakalandı. Düzenlenen dev operasyona ilişkin görüntüler ise ilk kez A Haber'de yayınlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında operasyonda FETÖ üyesi olduğu belirlenen 20 kişi tutuklandı. Operasyona ilişkin şok belgeler ortaya çıktı. Kendi içlerinde tutuklu FETÖ'cülerin ailelerine para dağıttıkları tespit edilirken bu paraları dağıttıklarına ilişkin mesajlar ilk kez A Haber'de yayınlanan Gece Ajansı programında ekrana geldi. A Haber Muhabiri Mehmet Karataş operasyonun detaylarını anlattı.