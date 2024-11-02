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FETÖ'de yeni elebaşı kim olacak? 'Damat çarkı' nasıl işliyor?

FETÖ'de yeni elebaşı kim olacak? 'Damat çarkı' nasıl işliyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 01:08
Pensilvanya'da yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen’in ölmesinin ardından örgüt içinde FETÖ'nün yeni elebaşı kim olacağına dair tartışmalar başladı. Uzun süredir Gülen'in saf dışı bırakılmaya çalışıldığı, terör örgütünün elebaşlığını üstlenmesi düşünülen isimler arasında FETÖ’nün medya sorumlusu Ekrem Dumanlı ve terör örgütünün kasası olarak bilinen Cevdet Türkyolu ön plana çıkıyor. FETÖ’de ki ‘damat çarkı’nın nasıl işlediği ve yeni elebaşının kim olabileceğini A Haber canlı yayınına katılan uzman isim değerlendirdi.
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