FETÖ’cü hakimler yurt dışına kaçarken yakalandı

FETÖ üyeliğinden ihraç edilen Hakimler O.S., S.A., B.Ö., E.Z. ve B.Z. ile Emniyet personeli Ü.B. ve K.B. “W.B." isimli tekneyle Muğla’dan yurt dışına kaçarken yakalandı.

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