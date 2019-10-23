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23.10.2019

FETÖ'cü Enes Kanter'den CNN'de Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkında skandal sözler |Video

Teröristbaşı Fetullah Gülen için ‘babam’ diyen firari FETÖ’cü Enes Kanter, asılsız iddialarla Türkiye aleyhinde küstah açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Firari FETÖ’cülere ekranlarını açan CNN, bu kez de Kanter’i konuk etti. Kanter, Başkan Erdoğan’ı ve Türkiye’yi hedef alarak küstah sözler sarf etti. Kendisini FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak tanımlayan FETÖ'cü Enes Kanter, ABD'de Türkiye aleyhinde kara propagandaya devam ediyor. İhanette sınır tanımayan Kanter, 'Türkiye'de demokrasi olmadığını" öne sürerek Başkan Erdoğan'a 'Hitler' benzetmesi yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Türkiye hakkında kara propaganda ve iftira kampanyasına devam eden FETÖ üyesi Enes Kanter, daha önce ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması için yalvarmıştı. İhanette sınır tanımadığını bir kez daha gösteren FETÖ'cü Kanter, bu kez de CNN televizyonuna katıldı. Küstah ifadeler kullanan Kanter, "Türkiye'de insan haklarına saygı yok. Demokrasi diye bir şey yok. Din ve ifade özgürlüğü yok" dedi. Başkan Erdoğan hakkında da alçakça sözler sarf eden Kanter, "Ona yüzyılın Hitleri diyorum" ifadelerini kullandı.

YPG'Lİ TERÖRİSTLERİN TEMİZLENMESİNDEN RAHATSIZ OLMUŞTU
Enes Kanter, geçtiğimiz günlerde ABD'de FOX Business kanalında Varney&Co isimli programa konuk olmuştu. Burada Türkiye hakkında kara propaganda ve iftira kampanyasına devam eden FETÖ üyesi ABD'nin Türkiye yaptırım uygulaması için senatör ve milletvekilleriyle görüştüğünü söyledi. Hainlik konusunda adeta çığır açan FETÖ'cü "Erdoğan, Türkiye'yi yanlış yola sokuyor. ABD yaptırım uygularsa bu sorun çözülür" diyerek aynı zamanda YPG'ye karşı yapılan 'Barış Pınarı' harekatının sonlandırılmasına da destek verdi.

FETÖcü Enes Kanterden FOX TVde küstah Barış Pınarı açıklaması |Video FETÖ'CÜ ENES KANTER'DEN FOX TV'DE KÜSTAH 'BARIŞ PINARI' AÇIKLAMASI |VİDEO

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