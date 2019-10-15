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15.10.2019
FETÖ'cü Enes Kanter'den FOX TV'de küstah 'Barış Pınarı' açıklaması |Video
Kendisini FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in manevi oğlu olarak tanıtan Enes Kanter, ABD’de FOX Business kanalında Varney&Co isimli programa konuk oldu. Burada Türkiye hakkında kara propaganda ve iftira kampanyasına devam eden FETÖ üyesi ABD’nin Türkiye yaptırım uygulaması için senatör ve milletvekilleriyle görüştüğünü söyledi. Hainlik konusunda adeta çığır açan FETÖ’cü “Erdoğan, Türkiye’yi yanlış yola sokuyor. ABD yaptırım uygularsa bu sorun çözülür” diyerek aynı zamanda YPG’ye karşı yapılan 'Barış Pınarı' harekatının sonlandırılmasına da destek verdi.
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