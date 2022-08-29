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FETÖ medyasının yerini CHP medyası aldı! Dijital terör nasıl işleniyor?

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Giriş: 29.08.2022 01:11
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran Türkiye'de son dönemde uygulanan dijital terörün detaylarını A Haber'de paylaştı. Kıran 17-25 Aralık'ta gerçek dışı bilgilerle çok sayıda ismin hedef alındığını ifade ederken "Şimdi ikinci senaryo uygulanıyor. Bunun için düğmeye bastılar." dedi. Kıran ayrıca muhalefet için "Bir çete liderinden medet umuyorlar" ifadesini kullanırken son dönemde sosyal medyadaki suçlamaların arka yüzünü anlattı. İşte detaylar...
FETÖ medyasının yerini CHP medyası aldı! Dijital terör nasıl işleniyor?
FETÖ medyasının yerini CHP medyası aldı! Dijital terör nasıl işleniyor?
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