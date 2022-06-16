16 Haziran 2022, Perşembe
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FETÖ imamına adrese teslim ihale şoku! Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun hapsi istendi
FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın proje yöneticisi olduğu firmalara adrese teslim ihale veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçundan 6 yıla kadar hapsi isteniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.