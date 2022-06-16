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FETÖ imamına adrese teslim ihale şoku! Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun hapsi istendi

A Haber
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Giriş: 16.06.2022 09:35
FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın proje yöneticisi olduğu firmalara adrese teslim ihale veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçundan 6 yıla kadar hapsi isteniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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