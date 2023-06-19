19 Haziran 2023, Pazartesi
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FETÖ iltisaklı hesaplar ve CHP yandaşı medyanın hedefi yine A Haber! Ekmek zammı üzerinden manipülasyon: 2017'deki haberi dolaşıma soktular
Seçim döneminde sosyal medya üzerinden algı ve dezenformasyon yapan CHP yandaşı ve FETÖ iltisaklı bazı hesaplar ve medya kuruluşları bir kez daha A Haber'i hedef aldı. Başta FETÖ'nün sosyal medyadaki operasyon ayağı olan Gökhan Özbek ve Kemal Özkiraz tarafından yönetilen 23 Derece hesabı olmak üzere, "Kaç Saat Oldu?" ve "Arşiv Unutmaz" gibi hesaplar 2017'de yayınlanan bir haberi yeniymiş gibi servis etti. CHP yandaşı T24, Halk TV ve Artık Gerçek de haberi manşete taşıyarak operasyona ortak oldu.