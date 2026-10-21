Yunanistan'dan 187 kışlayı kapatma kararı: Hedef 100 milyon euro tasarruf
Yunanistan, 2026-2035 Yeniden Yapılanma Planı kapsamında 831 askeri kampın 187’sini kapatarak orduda tasarrufa gitmeye hazırlanıyor. Atina yönetimi, yıllık yaklaşık 100 milyon euro tasarruf sağlamayı hedeflerken kapatılacak kışlalardaki askerlerin Meriç sınır bölgesine kaydırılması planlanıyor. Taşınmazların satışı ve kiralanmasıyla gelir elde etmeyi amaçlayan kararın, kışlaların bulunduğu bölgelerde esnafın tepkisine yol açabileceği belirtiliyor. A Haber muhabiri İlhan Tahsin, planın ayrıntılarını aktardı.