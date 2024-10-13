13 Ekim 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
FETÖ elebaşına örgüt içinde darbe! Teröristbaşının izni olmadan evi değiştirildi
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından dağılma sürecine giren Fetullahçı Terör Örgütü'nde elebaşı Gülen'in izni olmadan evinin değiştirildiği ortaya çıktı. Kararın ardında örgütün finansal kaynaklarını ele geçirme niyetinde olduğu bilinen, Gülen'in kişisel bakımından sorumlu Cevdet Türkyolu'nun bulunduğu belirlendi. Örgütten ayrılan eski üyelerin kurduğu bir internet sitesinde ise Gülen'in taşındığı yeni evin adresi ve fotoğrafları ifşa edildi.