FETÖ elebaşına örgüt içinde darbe! Teröristbaşının izni olmadan evi değiştirildi

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından dağılma sürecine giren Fetullahçı Terör Örgütü'nde elebaşı Gülen'in izni olmadan evinin değiştirildiği ortaya çıktı. Kararın ardında örgütün finansal kaynaklarını ele geçirme niyetinde olduğu bilinen, Gülen'in kişisel bakımından sorumlu Cevdet Türkyolu'nun bulunduğu belirlendi. Örgütten ayrılan eski üyelerin kurduğu bir internet sitesinde ise Gülen'in taşındığı yeni evin adresi ve fotoğrafları ifşa edildi.

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