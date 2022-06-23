23 Haziran 2022, Perşembe
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan, terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen'in de aralarında bulunduğu 5'i FETÖ mensubu 10 kişinin yakalandığını açıkladı.