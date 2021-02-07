FETÖ elebaşı ağır hasta militanlar güç savaşında! Birbirlerine girdiler

Teröristbaşı Gülen'in hastalığı ağırlaştı, örgüt militanları güç savaşını derinleştirdi. Örgüt içerisindeki teröristler gruplaşıyor... FETÖ'nün kirli yüzü deşifre oluyor. Dört gruba ayrılan örgüte son darbe Avustralya'dan geldi. Avustralya'daki teröristler, Pensilvanya'dan vakıflarına yapılacak atamaları tanımayacaklarını açıkladı.

FETÖ elebaşı Gülen hastalığın pençesinde...

Teröristin sağlık durumundaki ciddiyet, örgüt içerisindeki güç kavgasını da gittikçe derinleştiriyor...

Örgütteki güç kavgası önce çatışma, şimdilerde ise bölünme olarak kendini göstermeye başladı.

Keza, FETÖ'nün 4 gruba bölündüğüne yönelik hem medyada hem de istihbarat birimlerinde bilgiler yer alıyordu.

Buna göre; terörist Gülen'in ölümü sonrasına hazırlanana gruplar, birbiriyle çarpışıyor.

Özellikle Gülen'in ölümü sonrası yerine geçmesi beklenen terörist İsmail Büyükçelebi'nin başında olduğu "gelenekçiler" grubu,

yolsuzluk ve dolandırıcılıkla suçlanıyor.

Gelenekçiler denen grubun, örgüt içi taciz ve tecavüzleri de gizlediği öne sürülüyor.

Buna karşın kendilerine "yenilikçiler" adını veren grup ise örgütün bir kısmını temize çıkarma ve kurtarma çabası içinde...

Firari FETÖ üyesi Bülent Keneş'in de içinde bulunduğu söylenen bir grup örgüt üyesi, Pensilvanya'ya başkaldırı olarak nitelendirilen "yeni bir hizmet mümkün mü?" başlıklı bir de bildiri yayınlamıştı.

Bu bildiriye benzer bir açıklama ise geçen hafta FETÖ'nün Avustralya'daki bir vakfından geldi.

27 Ocak'ta, FETÖ'ye bağlı Avustralya'da faaliyet gösteren bir FETÖ vakfı, Twitter hesabından 'kamuoyuna duyuru' başlıklı bir bildiri yayınladı.

O bildiride Pensilvanya'dan alınan "atama kararlarının tanınmayacağı" açıklandı.

Yapılan yorumlar, FETÖ içinde çatışma ve bölünmelerin önümüzdeki günlerde daha da derinleşeceği yönünde...

Örgütteki büyük kopuşların ise FETÖ elebaşının ölümü sonrası gerçekleşecek.