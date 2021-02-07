07 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları FETÖ elebaşı ağır hasta militanlar güç savaşında! Birbirlerine girdiler

FETÖ elebaşı ağır hasta militanlar güç savaşında! Birbirlerine girdiler

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.02.2021 16:42
Güncelleme:07.02.2021 16:48
Teröristbaşı Gülen'in hastalığı ağırlaştı, örgüt militanları güç savaşını derinleştirdi. Örgüt içerisindeki teröristler gruplaşıyor... FETÖ'nün kirli yüzü deşifre oluyor. Dört gruba ayrılan örgüte son darbe Avustralya'dan geldi. Avustralya'daki teröristler, Pensilvanya'dan vakıflarına yapılacak atamaları tanımayacaklarını açıkladı.

FETÖ elebaşı Gülen hastalığın pençesinde...

Teröristin sağlık durumundaki ciddiyet, örgüt içerisindeki güç kavgasını da gittikçe derinleştiriyor...

Örgütteki güç kavgası önce çatışma, şimdilerde ise bölünme olarak kendini göstermeye başladı.

Keza, FETÖ'nün 4 gruba bölündüğüne yönelik hem medyada hem de istihbarat birimlerinde bilgiler yer alıyordu.

Buna göre; terörist Gülen'in ölümü sonrasına hazırlanana gruplar, birbiriyle çarpışıyor.

Özellikle Gülen'in ölümü sonrası yerine geçmesi beklenen terörist İsmail Büyükçelebi'nin başında olduğu "gelenekçiler" grubu,
yolsuzluk ve dolandırıcılıkla suçlanıyor.

Gelenekçiler denen grubun, örgüt içi taciz ve tecavüzleri de gizlediği öne sürülüyor.

Buna karşın kendilerine "yenilikçiler" adını veren grup ise örgütün bir kısmını temize çıkarma ve kurtarma çabası içinde...

Firari FETÖ üyesi Bülent Keneş'in de içinde bulunduğu söylenen bir grup örgüt üyesi, Pensilvanya'ya başkaldırı olarak nitelendirilen "yeni bir hizmet mümkün mü?" başlıklı bir de bildiri yayınlamıştı.

Bu bildiriye benzer bir açıklama ise geçen hafta FETÖ'nün Avustralya'daki bir vakfından geldi.

27 Ocak'ta, FETÖ'ye bağlı Avustralya'da faaliyet gösteren bir FETÖ vakfı, Twitter hesabından 'kamuoyuna duyuru' başlıklı bir bildiri yayınladı.

O bildiride Pensilvanya'dan alınan "atama kararlarının tanınmayacağı" açıklandı.

Yapılan yorumlar, FETÖ içinde çatışma ve bölünmelerin önümüzdeki günlerde daha da derinleşeceği yönünde...

Örgütteki büyük kopuşların ise FETÖ elebaşının ölümü sonrası gerçekleşecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Canlı yayında flaş sözler: Erdoğan'ı kurşuna dizeceklerdi
Canlı yayında flaş sözler: Erdoğan'ı kurşuna dizeceklerdi
FETÖ birbirine girdi, örgüt bölündü!
FETÖ birbirine girdi, örgüt bölündü!
7 Şubat MİT kumpası gazete manşetlerinde
7 Şubat MİT kumpası gazete manşetlerinde
Kaftancıoğlu'nu terleten sözler
Kaftancıoğlu'nu terleten sözler
7 Şubat MİT kumpasında neler oldu?
7 Şubat MİT kumpasında neler oldu?
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta federasyon tuzaktır
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta federasyon tuzaktır
Durgun Sulardan Geçiş Tatbikatı başarıyla gerçekleşti
Durgun Sulardan Geçiş Tatbikatı başarıyla gerçekleşti
Polis aracına saldıranlar tutuklandı
Polis aracına saldıranlar tutuklandı
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan Kılıçdaroğlu'na HDP tepkisi
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan Kılıçdaroğlu'na HDP tepkisi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 7 Şubat MİT Krizi mesajı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 7 Şubat MİT Krizi mesajı
ABD ile dünden bugüne ne değişti?
ABD ile dünden bugüne ne değişti?
Denizler onlara emanet
Denizler onlara emanet
Daha Fazla Video Göster