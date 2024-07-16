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Fenomenler soruşturmasında son detaylar | Polat iddianamesindeki katı sabun detayı

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.07.2024 10:12
Türkiye’yi sarsan fenomenler soruşturma derinleşerek devam ediyor. Dilan ve Engin Polat iddianamesindeki katı sabun detayı dikkat çekti. Neslim ve İnanç Güngen çifti tutuklanmıştı. İddianame hazırlandı mı? Şüpheliler ne ile suçlanıyor? Fenomenler soruşturmasında son durumu A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.
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