Felaketin 13. gününde Adıyaman! Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor

Son dakika haberleri… Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin etkilendiği yerlerden Adıyaman’da yaralar sarılıyor. Valilik binasına üs kuran yetkililer buranda yapılan toplantılardan sonra şehre dağılarak yaraları sarmak için mücadele ediyor. Kızılar mobil aşevi ile vatandaşlara yemek ikramı yapıyor. Polis ve asker güvenliği sağlamak için 7/24 çalışıyor. Şehirde yaşananları A haber ekiplerinden Pınar Özenç aktardı.

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