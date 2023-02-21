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Felaket 16. gününde Adıyaman! Binlerce bina yıkı ve ağır hasarlı

A Haber
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Giriş: 21.02.2023 16:38
Son dakika haberleri… Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden en çok etkilenen yerlerden biri Adıyaman oldu. Şehir merkezi büyük hasar gördü ayakta kalan binalar ise ağır hasarlı. Bölgedeki yıkım A Haber Drone kamerasına yansıdı.
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