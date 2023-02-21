Felaket 16. gününde Adıyaman! Binlerce bina yıkı ve ağır hasarlı

Son dakika haberleri… Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden en çok etkilenen yerlerden biri Adıyaman oldu. Şehir merkezi büyük hasar gördü ayakta kalan binalar ise ağır hasarlı. Bölgedeki yıkım A Haber Drone kamerasına yansıdı.

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