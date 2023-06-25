25 Haziran 2023, Pazar
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Fatih'te İETT şoförü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı
Fatih'te bir İETT otobüs şoförü aynasına çarptığını öne sürdüğü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı. Saldırganı yolcular sakinleştirmeye çalışırken taraflar ifadeleri alınmak üzere Emniyete götürüldü.