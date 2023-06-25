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Fatih'te İETT şoförü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı

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Giriş: 25.06.2023 15:44
Fatih'te bir İETT otobüs şoförü aynasına çarptığını öne sürdüğü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı. Saldırganı yolcular sakinleştirmeye çalışırken taraflar ifadeleri alınmak üzere Emniyete götürüldü.
Fatih’te İETT şoförü baltayla saldırdı
Fatih'te İETT şoförü baltayla saldırdı
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