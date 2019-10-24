Fatih Portakal'dan bir skandal daha! Kahraman Mehmetçik'in başarısını hazmedemedi

Kahraman Mehmetçik'imiz Resulayn'ın güvenliğini sağladıktan sonra YPG'nin sözde karargahına Türk bayrağı asmıştı. Türkiye'nin zaferini hazmedemeyen Fatih Portakal da Mehmetçik'in bayrak asmasını kınayarak görüntüleri yayınlamadı.

Fox TV Ana Haber sunucu Fatih Portakal, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsızlık duydu ve algı operasyonu yapmaya başladı. Fatih Portakal son skandalında ise 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Şanlı ordumuzun Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütlerini temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak adına başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda sahada ve masada alınan başarılı sonuçlar, meyvelerini göstermeye başladı.

Türkiye aldığı başarılı sonuçlarla, güveni bölge ilan edilen yerleri güvence altına aldı.

YPG KARARGAHINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Resulayn'da arama tarama faaliyetlerine devam eden Türk askeri, YPG'nin sözde karargahına da Türk bayrağını astı.

FATİH PORTAKAL BÜYÜK ZAFERİ HAZMEDEMEDİ

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal ise Mehmetçik'imizin, Resulayn'da YPG'nin sözde karargahına Türk bayrağı asılmasını hazmedemedi.

Yaptığı kara propaganda haberlerle bilinen Portakal, kahraman Mehmetçik'imizin YPG'nin sözde karargahına Türk bayrağı astığı görüntüleri bilerek yayınlamadı.

Portakal, "Biz oraya bayrak dikmeye gitmedik" diyerek neden yayınlamadığını açıkladı. Portakal ayrıca TSK'yı da bu konuda suçladı.