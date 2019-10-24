24 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
24.10.2019

Fatih Portakal'dan bir skandal daha! Kahraman Mehmetçik'in başarısını hazmedemedi

Kahraman Mehmetçik'imiz Resulayn'ın güvenliğini sağladıktan sonra YPG'nin sözde karargahına Türk bayrağı asmıştı. Türkiye'nin zaferini hazmedemeyen Fatih Portakal da Mehmetçik'in bayrak asmasını kınayarak görüntüleri yayınlamadı.

Fox TV Ana Haber sunucu Fatih Portakal, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsızlık duydu ve algı operasyonu yapmaya başladı. Fatih Portakal son skandalında ise 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Şanlı ordumuzun Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütlerini temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak adına başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda sahada ve masada alınan başarılı sonuçlar, meyvelerini göstermeye başladı.

Türkiye aldığı başarılı sonuçlarla, güveni bölge ilan edilen yerleri güvence altına aldı.

YPG KARARGAHINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Resulayn'da arama tarama faaliyetlerine devam eden Türk askeri, YPG'nin sözde karargahına da Türk bayrağını astı.

FATİH PORTAKAL BÜYÜK ZAFERİ HAZMEDEMEDİ

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal ise Mehmetçik'imizin, Resulayn'da YPG'nin sözde karargahına Türk bayrağı asılmasını hazmedemedi.

Yaptığı kara propaganda haberlerle bilinen Portakal, kahraman Mehmetçik'imizin YPG'nin sözde karargahına Türk bayrağı astığı görüntüleri bilerek yayınlamadı.

Portakal, "Biz oraya bayrak dikmeye gitmedik" diyerek neden yayınlamadığını açıkladı. Portakal ayrıca TSK'yı da bu konuda suçladı.

CHPli Erdal Aksüngerden skandal YPG açıklaması! Terör örgütü değildir CHP'Lİ ERDAL AKSÜNGER'DEN SKANDAL YPG AÇIKLAMASI! ''TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR''

Son dakika: Rasulaynda YPGlilerin karargah olarak kullandığı binaya Türk bayrağı asıldı SON DAKİKA: RASULAYN'DA YPG'LİLERİN KARARGAH OLARAK KULLANDIĞI BİNAYA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Fatih Portakalın kara propagandasına Jandarma Genel Komutanlığından yalanlama FATİH PORTAKAL'IN KARA PROPAGANDASINA JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDAN YALANLAMA
FOX TV haber sunucusu Fatih Portakal Türkiyenin başarısını hazmedemedi |Video FOX TV HABER SUNUCUSU FATİH PORTAKAL "TÜRKİYE'NİN BAŞARISINI" HAZMEDEMEDİ |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Fatih Portakal'dan bir skandal daha!
Fatih Portakal'dan bir skandal daha!
CHP'li Erdal Aksünger'den skandal YPG açıklaması! ''Terör örgütü değildir''
CHP'li Erdal Aksünger'den skandal YPG açıklaması! ''Terör örgütü değildir''
Kritik 150 saatte geri sayım başladı!
Kritik 150 saatte geri sayım başladı!
Trump'tan flaş açıklama: Yaptırımların...
Trump'tan flaş açıklama: Yaptırımların...
Hulusi Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Hulusi Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
'Etki ajanları' medyaya nasıl yön veriyor?
'Etki ajanları' medyaya nasıl yön veriyor?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Rus Askeri Polisi ilk kez Ayn El Arab'da
Rus Askeri Polisi ilk kez Ayn El Arab'da
YPG'li teröristleri bakın nasıl gösterdiler!
YPG'li teröristleri bakın nasıl gösterdiler!
Başkan Erdoğan'ın Bahçeli'yi ziyaretinde dikkat çeken detay
Başkan Erdoğan'ın Bahçeli'yi ziyaretinde dikkat çeken detay
Tel Abyad'da yaşam normale dönüyor
Tel Abyad'da yaşam normale dönüyor
CHP'li Ertürk terör örgütü PYD'ye sahip çıktı
CHP'li Ertürk terör örgütü PYD'ye sahip çıktı
Daha Fazla Video Göster