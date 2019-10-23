Son dakika: Rasulayn'da YPG'lilerin karargah olarak kullandığı binaya Türk bayrağı asıldı

Suriye'nin Rasulayn kentindeki belediye binasına Türk bayrağı asıldı. Şehir merkezindeki teröristlerin karargah olarak kullandığı belediye binasına Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri tarafından Türk bayrağı asıldı. Rasulayn kent merkezinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve SMO birlikleri tarafından geniş güvenlik tedbirleri alındığı da görüldü.