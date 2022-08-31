31 Ağustos 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Fatih Özer ne zaman Türkiye'ye getirilecek? THODEX mağdurları paralarını geri alabilir mi? Nasıl ödenecek? Uzman isim süreci anlattı
2021 yılında kripto para borsası 'THODEX' üzerinden binlerce kişiyi dolandıran ve kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta yakalandı. Fatih Özer ne zaman Türkiye'ye getirilecek? Mağdurların paraları nasıl ödenecek? THODEX mağdurları paralarını nasıl geri alacak? Konunun detaylarını Avukat Mehmet Fatih Önsöz, A Haber canlı yayınında anlattı.