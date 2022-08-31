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Fatih Özer ne zaman Türkiye'ye getirilecek? THODEX mağdurları paralarını geri alabilir mi? Nasıl ödenecek? Uzman isim süreci anlattı

A Haber
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Giriş: 31.08.2022 09:50
2021 yılında kripto para borsası 'THODEX' üzerinden binlerce kişiyi dolandıran ve kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta yakalandı. Fatih Özer ne zaman Türkiye'ye getirilecek? Mağdurların paraları nasıl ödenecek? THODEX mağdurları paralarını nasıl geri alacak? Konunun detaylarını Avukat Mehmet Fatih Önsöz, A Haber canlı yayınında anlattı.
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